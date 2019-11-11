المفتي سوسان: مشروع قانون العفو استنسابي ومشوه وسيؤدي لخلل في التوازن

ركّز مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ ​سليم سوسان​، على "أنّنا انتظرنا طويلًا قانون ​العفو العام​، ولكن أن يأتي مشروعًا استنسابيًّا مشوّهًا من حيث الحقائق والأسباب، فهذا أمر مرفوض وكأنّك تستثني شبابنا وعلماءنا المسلمين القابعين في السجون ظلمًا وكثير منهم بدون محاكمة".

وشدّد في تصريح على أنّ "هذا القانون سيؤدّي الى خلل في التوازن، وعليه فإنّنا نناشد ونطلب من أهل السلطة العدالة وكذلك من ​مجلس النواب​ والقائمين على مشروع القانون هذا، بأن يكيلوا الأمور بمكيال واحد وليس بمكيالَين، خصوصًا أنّه وَرد في الأسباب الموجبة لهذا القانون أنّ مبدأ الصفح يشكّل وسيلة لتعزيز السلم الأهلي، ويساهم بإعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد".