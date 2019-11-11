النشرة: انطلاق مسيرة بحرية في صيدا دعما للحراك الاحتجاجي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الحراك الاحتجاجي في صيدا بدأ نشاطه في اليوم السادس والعشرين بمسيرة بحرية شارك فيها نحو 30 مركبا لصيادي الاسماك انطلقت من الميناء، رافعة الاعلام اللبنانية يشاركهم عدد من طلاب المدارس والمحتجين عن تقاطع "ايليا"، وذلك دعما لحقوق الصيادين ولا سيما الحق بالضمان وتنظيم قطاع الصيد وتأييدا لمطالب الحراك.

والمسيرة البحرية، تعيد للصيادين ذكرى الشهيد معروف سعد الذي سقط شهيدا في 26 شباط من عام 1975 وهو يدافع عن حقوق الصيادين ضد شركة "البروتين" التي أرادت احتكار صيد الأسماك بواسطة بواخر حديثة، ما اعتبره الصيادون في ذلك الوقت، تهديدا لمصيرهم وقطعا لأرزاقهم.

واليوم ينخرط الصيادون في ساحة "النضال المطلبي"، يدافعون عن حقوقهم "المهدورة" في الضمان الاجتماعي ورعاية وزارة الزراعة لقطاعهم، ويقول أمين سر نقابة صيادي الاسماك في صيدا صلاح البطروني اننا مع الحراك الشعبي ونؤيده، فهو يذكرني بأيام الثورة الشعبية والتضحيات الجسام التي قدمها معروف سعد في منتصف السبعينيات، بينما يوضح نقيب الصيادين في صيدا نزيه سنبل "هذه المسيرة البحرية ولدت من رحم المسيرات الموجودة في كل الساحات وتأكيدا على مطالب الحراك"، مشددا على انه "يجب تشكيل حكومة إنقاذية في أقرب وقت تلبي طموحات الشعب ونحن كقطاع الصيادين نطالب بالضمان الاجتماعي ورعاية وزارة الزراعة للقطاع من أجل النهوض فيه للحفاظ على الثروة السمكية".

هذا ومن المقرر، ان ينظم المحتجين في صيدا، مسيرة سيارات ستتوقف امام معمل معالجة النفايات الصلبة عند منطقة "سينيق" من اجل تسليط الاضواء عليه مع الروائح الكريهة التي تنبعث منه بين الحين والاخر، على ان تقام ندوة حوارية في ساحة الثورة عند تقاطع "ايليا عن "الساحات وعلاقة الثورة فيها".