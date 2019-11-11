لفت رئيس مجلس إدارة شركة "كورال" أوسكار يمين، بعد لقاء ممثّلي قطاع النفط، وزير المال علي حسن خليل، إلى "أنّنا تداولنا بالأوضاع الراهنة مع وزير المال، وسيكون هناك اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الساعة الخامسة عصرًا".
وأكّد في مؤتمر صحافي، أنّ "الموضوع يتطلّب حلًّا نهائيًّا، فالشركات تضحّي من جهة ومحطات الوقود والموزّعين يضحّون من جهة ثانية، ولكن لا يمكننا الذهاب إلى الإفلاس"، مركّزًا على أنّ "الدولة أم الجميع ويجب أن تستوعب الجيمع، ولا نريد رفع السعر على المستهلك".
وسأل يمين: "كيف نسلّم المحروقات إن لم نستطع سحب الأموال من المصارف الّتي أعلنت أنّها ستُقفل؟"، متنميًا أنّ "ينتهي الاجتماع مع الحريري إلى حل نهائي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس إدارة "كورال": لا يجب تجميد الأموال ولا نريد رفع الأسعار على المستهلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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