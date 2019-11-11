رئيس مجلس إدارة "كورال": لا يجب تجميد الأموال ولا نريد رفع الأسعار على المستهلك

لفت رئيس مجلس إدارة شركة "كورال" أوسكار يمين، بعد لقاء ممثّلي قطاع ​النفط​، وزير المال ​علي حسن خليل​، إلى "أنّنا تداولنا بالأوضاع الراهنة مع وزير المال، وسيكون هناك اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ الساعة الخامسة عصرًا".

وأكّد في مؤتمر صحافي، أنّ "الموضوع يتطلّب حلًّا نهائيًّا، فالشركات تضحّي من جهة و​محطات الوقود​ والموزّعين يضحّون من جهة ثانية، ولكن لا يمكننا الذهاب إلى الإفلاس"، مركّزًا على أنّ "الدولة أم الجميع ويجب أن تستوعب الجيمع، ولا نريد رفع السعر على المستهلك".

وسأل يمين: "كيف نسلّم ​المحروقات​ إن لم نستطع سحب الأموال من ​المصارف​ الّتي أعلنت أنّها ستُقفل؟"، متنميًا أنّ "ينتهي الاجتماع مع الحريري إلى حل نهائي".