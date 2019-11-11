ترامب يواجه أردوغان.. وتحذير شديد اللهجة بسبب روسيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ترامب وأردوغان في لقاء سابق

وأوضح أوبراين لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" أن الولايات المتحدة "غاضبة للغاية" بسبب شراء تركيا لنظام إس-400 الروسي.

وشدد على "إن لم تتخلص الدولة الحليف في الناتو من هذا النظام، فمن المحتمل أن تواجه تركيا عقوبات أميركية"، وقال إنها رسالة سيوجهها ترامب إلى أردوغان.

وتقول الولايات المتحدة إن نظام إس-400 غير متوافق مع قوات الناتو، ويمكن أن يعرض للخطر برنامج الطائرة المقاتلة من طراز إف-35 ويساعد المخابرات الروسية.

من جانب آخر، من المقرر أن يجتمع ترامب مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الخميس.

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وقال أوبراين: "لا يوجد مكان في الناتو لنظام إس-400، ولا يوجد مكان في الناتو لمشتريات عسكرية روسية كبيرة. هذه رسالة سينقلها الرئيس بوضوح تام عندما سيكون أردوغان هنا في واشنطن ".

غير أن أوبراين قال إن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لإبقاء تركيا عضوا في الناتو.

وتعرضت تركيا لانتقادات شديدة بسبب توغلها في شمال شرق سوريا لمهاجمة القوات الكردية، التي كانت تحارب مع الولايات المتحدة ضد مقاتلي داعش.

وأدين ترامب لأنه سحب القوات الأميركية من المنطقة قبل التوغل، لكن أوبراين قال إن الإدارة لم تمهد الطريق لهجوم أردوغان على سوريا.