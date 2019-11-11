دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس الفنزويلي مادورو يدين "الانقلاب" على رئيس بوليفيا

كراكاس (رويترز) - أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "الانقلاب" على حليفه اليساري إيفو موراليس بعد أن قال الرئيس البوليفي إنه سيستقيل عقب دعوات من جيش بلاده للتنحي.

وتخلى حلفاء موراليس في بوليفيا عنه بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع على انتخابات 20 أكتوبر تشرين الأول المتنازع على نتيجتها. وقال موراليس الذي تولى السلطة قبل نحو 14 عاما في وقت سابق يوم الأحد إنه سيستقيل للمساعدة في استعادة الاستقرار.

وقال مادورو على تويتر "ندين بشدة الانقلاب على شقيقنا الرئيس".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)