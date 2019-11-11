شكرا لقرائتكم خبر عن نواب حزب العدالة والتنمية يتجاهلون أردوغان بعد تهديده لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد نواب حزب العدالة والتنمية على انتقادات الرئيس رجب أردوغان لهم بإظهار المزيد من عدم الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية، حسبما كشفت صحيفة زمان المعارضة لتركية.

وكان أردوغان، وجه انتقادات حادة للكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم، الأسبوع الماضى، واتهمهم بالتخاذل عن حضور جلسات البرلمان.

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وقال أردوغان لنوابه: “عليكم أن تقدموا صورة مثالية للحزب خلال جلسات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وإن لم تفعلوا سيكون ذلك مؤسفًا عليكم. علينا أن نكون حساسين فى هذا الأمر”.

إلا أن تصريحات وتهديدات أردوغان لم يكن لها أى تأثير على نوابه؛ إذا أن اجتماع الجمعية العمومية للبرلمان أمس الثلاثاء كان فارغًا تمامًا؛ والأمر كان نفسه بالنسبة للأحزاب الأخرى أيضًا.

البعض فسر تكاسل نواب البرلمان فى الأحزاب السياسية، عن حضور جلسات البرلمان، على أنه نتيجة عدم وجود أى صلاحيات فى يد البرلمان، بعد منح أغلب الصلاحيات للرئيس مع تطبيق النظام الرئاسى الجديد، ليصبح البرلمان مجرد مصدر دخل مغرٍ للكثيرين دون أى فائدة.