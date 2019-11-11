شكرا لقرائتكم خبر عن مقترحات من "نقل البرلمان" لزيادة موارد المترو: تدر مئات الملايين شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، باستغلال محطات مترو الأنفاق لتوفير مئات الملايين من الجنيهات شهريًا، باستغلال المحطات وسور المترو فى نواحى استثمارية مثل المولات التجارية والكافيهات والإعلانات التجارية، وهو ما بدأ بالفعل بمحطة العتبة إضافة إلى محطة هليوبوليس والتى من المقرر إنشاء مول تجارى كبير بها على مساحة فدان وربع.

وأشار "زين" فى تصريحات له، إلى أن المولات التجارية تعتبر أحد الحلول يمكن اللجوء إليها بديلة لزيادة الموارد، لافتًا إلى أن محطات مترو الأنفاق فى ايطاليا تؤجر جميع الفرغات للباعة، كما أن الدول المتقدمة حولت جميع محطات المترو إلى مولات تدر ملايين الجنيهات على الدولة.

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وأضاف أن هذا الأمر سيتسبب فى تحسين الخدمة، وسيعالج أزمة الباعة الجائلين والمتسولين الذين احتلوا عربات المترو بخلاف الزحام الشديد، مؤكدًا أن هيئة المترو تستطيع أن تجنى ملايين الجنيهات شهريا، وتحل أزمة الباعة الجائلين فى المترو فى أن واحد، موضحا أن المولات الضخمة تؤجر المتر واحد بين الفراغات بالأف شهريا، لبيع البرفانات والمقرمشات والعديد من الأشياء الأخرى، ونفس الأمر يمكن أن يفعله المترو، الذى يرتاده أكثر من ثلاثة ملايين زائر يوميا.

وأضاف أن على هيئة المترو، إنشاء العديد من الأكشاك داخل المحطات وتقوم بتأجيرها، للباعة الجائلين فى حالة المحطات محدودة المساحة، أما بالمحطات الكبيرة فيتم فتح باب التسجيل أمام مختلف شرائح المستثمرين لمختلف المساحات التجارية المتوفرة فى محطات خطوط المترو والتى ستمثل خطوة هامة فى طريق تطوير الأعمال، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلى وفق عدد من الاشتراطات ومنها تلبية احتياجات رواد المترو وتحقيق جودة المنتج.