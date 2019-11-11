شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تساند مظاهرات الجزائر لدعم الإخوان.. وقطريليكس: تجاهلت العراق ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس المتخصص فى كشف فضائح النظام القطرى، أن فضائيات قطر وعلى رأسها قناة الجزيرة اهتمت بالمظاهرات فى الجزائر و تجاهلت تمامًا الانتفاضة الشعبية فى العراق ولبنان، فى حين تقدم الدعم لحزب الله والحشد الشعبى أذرع إيران فى المنطقة.

وأوضح قطريليكس، أن الاهتمام القطرى بالمظاهرات فى الجزائر جاء لتلبيةً المصالح الإيرانية، وتحقيق أهدافها من أجل وصول الإخوان لسدة الحكم والسلطة، تحت شعار "دولة مدنية لا عسكرية"، وذلك بعد الإعلان رسميًّا عن قائمة المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المرتقبة فى 12 ديسمبر المقبل، والتى شملت: "عز الدين ميهوبى، وعبدالقادر بن قرينة وعلى بن فليس وعبدالمجيد تبون وعبدالعزيز بلعيد".

وقال قطريليكس أن الانتخابات الجزائرية تضم بعض الوجوه المحسوبة على نظام بوتفليقة والإخوان ومنها رئيس حزب البناء الوطنى المدعوم من الإسلاميين فى الجزائر، وسبق له الترشح لانتخابات 18 أبريل 2019، التى كانت سبب بداية الحراك الشعبى بعد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة قبل إلغائها، وإجبار بوتفليقة على الاستقالة.