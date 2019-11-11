شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أردوغان حرامية.. المعارضة تكشف تورط العدالة والتنمية فى ديون بلديات تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حزب الشعب الجمهوري التركي، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تسيطر عليها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بدأت ممارسة ضغوط لتحصيل ديون سابقة على البلديات استدانتها وقت أن كانت تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان.

وبيّن رئيس البلدية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض صلاح الدين آكيجي أوغلو، أنه بعد أن فاز حزبه في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس الماضي ببلدية قير شهير، التي كانت في يد حزب العدالة والتنمية الحاكم، اكتشفوا أن حزب أردوغان لم يدفع تأمينات الموظفين لعشرات السنين، وبعدما تولى الحزب المعارض رئاسة البلدية، بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي تضغط لتحصيل 7 ملايين و300 ألف ليرة.

وأوضح أن حزب الشعب الجمهوري طالب بجدولة السداد، إلا أن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت في إجراءات الحجز، مشيرة إلى صمت المؤسسة سنوات، وفجأة أصبحت لديها رغبة في تحصيل أموالها للضغط على الشعب الجمهورى.