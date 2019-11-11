شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزير الرى بشأن المغالاة فى تقييم حق الانتفاع لأراضى الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الموارد المائية والرى، بشأن المغالاة فى تقييم حق الانتفاع لسعر الأراضى التابعة لوزارة الرى والموارد المائية من 12 جنيه إلى 120 جنيه أى بزيادة حوالى 10 أضعاف السعر السابق. وبدورها قالت وزارة الري والموارد المائية فى بيان سابق لطلب الإحاطة، إن ما نشر على بعض وسائل الإعلام بشأن زيادة قيمة إيجار الأراضى الزراعية التابعة لوزارة الموارد المائية غير صحيح. وأشارت وزارة الري أنه صدر لقرار الوزاري رقم 280 بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف.

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