شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يتلقى 281 رسالة من المواطنين على الواتس اب خلال شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
فيما تعلقت 31 رسالة بقانون الإيجارات القديمة، و29 رسالة بقانون الأحوال الشخصية، بالاضافة إلي 35 رسالة بشأن استحداث تشريع ينظم مزاولة المهن العلمية ومطالبين بشأن سرعة إصدار قانون الخبراء بوزارة العدل وتعديل تشريعى للتميز في العقوبة وآليات وإجراءات المحاكمة بين الجرائم الجنائية والسياسية.
وأشار التقرير إلى أن 184 رسالة تضمنت شكاوى ومطالب مجتمعية لها صفة العمومية تركزت حول عدد من المحاور والموضوعات، جاء في مقدمتها الخدمات والمرافق العامة والمشكلات الخاصة بالمحليات، وملف حوادث الطرق والرعاية الصحية والخدمات التعليمية ومشكلات تلوث البيئة وتراكم القمامة ببعض المحافظات والمناطق.
وأوضح التقرير أن نصيب رسائل المصريين بالخارج بلغ 12 رسالة من إجمالي عدد الرسائل الواردة خلال شهر أكتوبر على خدمة الواتس اب.
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