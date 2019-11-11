شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الأمانة العامة عن شهر أكتوبر: 6 قوانين و3 اتفاقيات حصاد البرلمان فى التشريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الأمانة العامة تقريرا حول حصاد أعمال البرلمان خلال شهر أكتوبر، ورصد التقرير ما أنجزه البرلمان على المستوى التشريعى، حيث الموافقة على مشروعات قوانين في المجموع وهى كالتالى:

1: مشروع قانون مقدم من الحكومة وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة.

2: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

3: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى.

4: مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

5: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

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6: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ عقوبة الممتنع عن سداد النفقة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وأشار تقرير الأمانة إلى أن البرلمان وافق خلال شهر أكتوبر على اتفاقيات جاءت كالآتي:

1:قرار رئيس الجمهورية رقم 257 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة من 1,650مليار ين ياباني لتكون 1,983مليار ين ياباني

2: قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 305 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريح 1 أغسطس 2018، والذي يستهدف إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة وإصلاح أنظمة الإشارات والإتصالات وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القامة’ اللائحة الداخلية

3-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز الموائمة فى البيئات الصحراوية" "برايد" بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والذى يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً تبلغ قيمته 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع فى روما بتاريخ فبراير 2019.