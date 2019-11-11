أهالي ضحايا بالوعة المنوفية: "كل اللي ينزل ميطلعش" وفرق الإنقاذ تأخرت

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

قال محمد المرسي شقيق فتحي المرسي، أحد ضحايا بالوعة الصرف الصحي بقرية "بمم" التابعة لمركز تلا بالمنوفية، والتي تسببت في مصرع 5 أشخاص وإصابة سادس، إن المتوفي يعمل سائق جرار زراعي، ويبلغ من العمر 42 عاماً ولدية ثلاث أطفال "ولدين، وبنت".

وأكد المرسى لـ"الخليج 365" أن شقيقه كان في طريقه لنقل بعض البضائع على الجرار الزراعي، وعلم أن نجل عمه سقط في بلاعة الصرف الصحي بالقرية فذهب لإنقاذه.

وتابع: "الناس حاولوا يمنعوه من النزول ولكنه صمم على النزول لإنقاذ نجل عمه إلا أنه توفى فور نزوله إلى الغرفة مباشرة".

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وأشار شقيق الضحية، إلى أن قوات الإنقاذ والحماية المدنية وصلت إلى مكان الحادث بعد ساعة ونص من غرق الضحايا في البالوعة، وأن من أخرجهم من البالوعة هو شخص من الأهالي.

من جانبه قال خالد الأقرع، نجل عم اثنين من الضحايا، إن محمود خفاجة أحد الضحايا عامل يومية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، هو من قام بالنزول لتسليك البلاعة في البداية لكنه سقط متوفيا في الحال.

وتابع الأقرع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عندما سقط الأول، حاول "هاني" نجل عمي إنقاذه ولكنه لم يخرج هو الآخر من البلوعة، فنزل فتحي الأقرع نجل عمي الثاني وراءه، ليلحق بهما.