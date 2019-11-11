"السجون": القطاع يحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السلع- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن القطاع يحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السلع التي تقدم لنزلاء.

وتفقد عدد من مساعدي وزير الداخلية، والإعلامين، وأعضاء مجلس النواب مزارع الدواجن والنعام، ومحطة إنتاج البيض المتواجدة داخل منطقة سجون طرة، والتي تمثل الاكتفاء الذاتي للسجناء.

كما تابع الوفود المشاركة في المنتدى الثالث للسجون، مباراة كرة قدم بين فريقي من نزلاء السجون.

كانت اليوم الاثنين، انطلقت فاعليات المنتدى الثالث للسجون بمنطقة طرة برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إعلاء لقيم حقوق الأنسان.

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ويشارك في الحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية أبرزهم اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأعلام والعلاقات وممثلين عن منظمات دولية وأعضاء من مجلس النواب والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين للاطلاع على الاحوال الصحية والمعيشية للنزلاء.

وتفقد الوفود المشاركة معرض الأثاث لمنتجات نزلاء السجون ومعرض السلع الغذائية والقائم عليها السجناء.

الجدير بالذكر بان وزارة الداخلية تولى اهتمام كبير بإدارة السجون أوضاع النزلاء الصحية، والاجتماعية، ووضعت السياسات والخطط، وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية وحرصت على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون وصاغت لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية البرامج والدورات التدريبية.

كما حرصت الوزارة على انتهاج فلسفة عقابية، تسعى للإصلاح والتهذيب، هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين، لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج واعادة دمجهم في المجتمع.