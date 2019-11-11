مصدر يكشف موعد إعادة فتح توصيل الكهرباء للمباني المخالفة والعشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مطلع، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وافق مبدئيا على طلب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة إعادة فتح تركيب وتوصيل التيار الكهربائي والعدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات قبل نهاية العام، وذلك بعد وقفه منذ 30 يونيو 2018 الماضي.

ووفقا لمصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من المقرر أن يعلن مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة إعادة فتح توصيل الكهرباء للمباني المخالفة والعشوائية، بسبب زيادة نسب السرقات ورغبة الكهرباء القضاء نهائيا على نظام الممارسة.

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وسيتضمن القرار أيضا السماح للمباني المخالفة بتركيب العدادات الكودية بعد تطبيق قانون "التصالح في مخالفات البناء"، وهذا القانون يهدف إلى السماح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة أو بناء على أراض زراعية، وأيضا سيسمح لهم بدخول جميع المرافق المياه والكهرباء.

وكان مجلس الوزراء سمح بتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة منذ خمس سنوات، لإعطاء فرصة للمخالفين بتركيب العدادات واحتساب الاستهلاك الفعلي للتيار بدلا من الممارسة، إلا إنه تم وقف هذا القرار في يونيو من العام الماضي 2018، ولكن حرصا من وزارة الكهرباء على صالح المواطنين، مددت مهلة التركيب لمن تقدم بطلب تركيب العداد قبل انتهاء المدة المقررة ولم يستكمل أوراقه أو دفع المقايسات، واستمرت المهلة حتى نهاية يونيو من العام الجاري 2019.

ونجحت الوزارة في تركيب مليوني و٥٠٠ ألف عداد كودي مسبوق الدفع خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد الذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية وتوفيق أوضاعهم مليونى و700 ألف قبل انتهاء المهلة، حيث سدد مليون و900 ألف قيمة المقايسات الخاصة بهم، وهؤلاء هم المستفيدون من تلك المهلة.