الصحة: إنشاء 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، سحب 25 ألف و182 عينة مياه وتحليلها لرصد ملوثات المياه؛ للتأكد من سلامة المياه، وذلك في الفترة من يونيو 2018 حتى سبتمبر 2019.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار الخطة القومية لرفع كفاءة الشبكة القومية للمياه، بحسب بيان لوزارة الصحة اليوم الاثنين.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى سحب وتحليل 12ألفاً و638 عينة مياه لرصد ملوثات مياه نهر النيل وفروعه بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى، كما تم سحب 606 عينة لرصد ملوثات مياه المصارف، وتحليل 524 عينة لرصد ملوثات مياه البحيرات، فيما تم سحب وتحليل 11ألفاً و414 عينة معادن ثقيلة بالأسماك لرصد ملوثات الأسماك الواردة من نهر النيل والبحيرات المصرية.

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وكشف مجاهد، عن إنشاء 3 محطات إنذار للكشف المبكر عن الملوثات بمياه نهر النيل، بمحافظتي "القليوبية" و"كفر الشيخ"، لافتاً إلى تطوير وتشغيل معامل الرصد بمحافظات "مرسى مطروح، والوادي الجديد، والشرقية"، إضافة إلى تزويد المعامل الإقليمية بأجهزة حاسب آلي حديثة.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى الانتهاء من تطوير معامل المركز الرئيسي بامبابة، ومعامل المحافظات، كما تم إمدادهم بالأجهزة العلمية الحديثة، مشيراً إلى إنه تم تطوير معمل المبيدات للكشف عن الملوثات الصادرة من محارق المستشفيات ومداخن المصانع المسببة للسرطان، ومتبقيات المبيدات وتحليل بقايا المبيدات في المياه والمركبات العضوية، كما تم تطوير معمل السموم لرصد المعادن الثقيلة لعينات الشبكات القومية للمياه.

و قال عيد، إنه في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العنصر البشري، جرى عقد 24 دورة تدريبية للكيميائين والصيادلة والفنيين وبعض العاملين بمراكز الرصد البيئي على مستوى الجمهورية في مجالات البيئة المختلفة كالمياه والهواء والتربة لتنمية مهارات العاملين بالإدارة العامة لمركز الرصد البيئي بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والمنوفية وبني سويف وبورسعيد.​