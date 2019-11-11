برلماني: تعديات أصحاب الكافيهات بلطجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تقدم خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية الدكتور اللواء محمود شعراوي، حول الإشغالات والسيطرة من جانب أصحاب المقاهي الذين فرضوا قوتهم على الأهالي، وأخذوا الأرصفة والشوارع لصالحهم، تاركين ممرًا من الشارع ليسير به المارة والسيارات في مشهد غير حضارى.
وأشار مشهور إلى وجود حوالي 2 مليون مقهى تمتلئ بهم شوارعنا ينشرون الإشغالات من كراسي وطاولات ويعتدون على حق المشاة في الرصيف، ويعطلون المرور، إضافة إلى سرقة التيار الكهربائي والمياه والتهرب الضريبي، كما أنها أصبحت أوكارًا للفوضى وترويج المخدرات والإزعاج والضوضاء، ما يزعج السكان الذين يقطنون أعلى تلك المقاهي.
وأضاف أن ظاهرة المقاهي تمثل أيضًا خطورة على الشباب فهي أصبحت أداة جذب للشباب والتسبب في زيادة أعداد المدخنين، موضحًا أن الأمر تعدى عرقلة حركة السير فقط ولكن وصل إلى المضايقات والمعاكسات للمارة التي تتأذى من تلك الكافيهات.
وأكد النائب أن الأزمة في تحايل أصحاب الكافيهات على الغرامات وقرارات إزالة التعديات، بالإضافة إلى العقوبات غير الرادعة، ما يجعل مشهد الإشغالات والمخالفات يتكرر رغم الجهود الكبيرة المبذولة، من قبل الدولة للسيطرة عليها.
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