لافروف: سيطرة أمريكا على حقول النفط السورية لا تجلب الخير

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن محاولات الولايات المتحدة لـ"سرقة سوريا" والسيطرة على حقول النفط لا تصب في مصلحة التسوية السياسية هناك.

وقال لافروف - خلال لقائه نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان، اليوم الاثنين في يريفان - "بالنسبة لما تفعله الولايات المتحدة في شمال سوريا، فإن محاولتها سرقة سوريا والسيطرة على حقول النفط غير شرعية ولا تجلب الخير أو أي شيء جيدا للتسوية السورية لأنها تشكل تهديدا خطيرا لسوريا".

وأضاف أن "الجيش السوري الحكومي يجب أن يسيطر على كامل أراضي دولته بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن هذا فقط سيساعد في وضع حد للإرهاب حل جميع القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية.