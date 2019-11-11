نائب وزير التعليم: نأمل وصول المدارس التطبيقية إلى 100 مدرسة عام 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خلال افتتاح مدرسة الشهيد احمد تعلب الفندقية التطبيقية، إن أهم ما يميز المدارس التطبيقية التكنولوجية، الشركة بين القطاع الخاص، ورجال الصناعة في مصر، موضحا أن رجال الأعمال متحمسون لتطوير الفنيين في مصر، وأن الوزارة توفر المناهج على أحدث النظم بما يتم في معظم الدول العربية.

ولفت إلى أن مؤسسة مصر الخير لها أيادٍ بيضاء على التعليم الفني، مؤكدا أن هناك شريك أجنبي يضمن جودة التعليم وهي شركة بريطانية.

ودعا نائب الوزير إلى تكرار التجربة في محافظات أخرى، مضيفا: نأمل أن نضيف 10 مدارس سنويا لنصل إلى ١٠٠ مدرسة عام 2030".

وأكد مجاهد، أن مصر لن تنهض إلا التعليم الفني، بالشراكة المباشرة مع رجال الصناعة والشريك الأوروبي لمتابعة الجودة.