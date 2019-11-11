الإعصار "بلبل" يصل بنغلادش ويقتل شخصين

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن الإعصار بلبل وصل إلى بنغلادش خلال الليل مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات وإلحاق الضرر بمنازل لكن عمليات الإجلاء السريعة أنقذت العديد من الأرواح مضيفين أن الأسوأ قد تم تفاديه.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة في مخيمات في جنوب شرق بنغلادش تؤوي مئات الآلاف من اللاجئين من ميانمار المجاورة.

وقُتل صياد يبلغ من العمر 60 عاما بعد أن سقطت شجرة على منزله وقالت السلطات إنه رفض الفرار إلى الملاجئ. كما لقيت امرأة تبلغ من العمر 52 عاما حتفها اليوم الأحد بسبب سقوط شجرة على منزلها الذي عادت إليه في الصباح بعد أن قضت الليل في ملجأ، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

واحتشد ما يقرب من مليوني شخص من 13 منطقة ساحلية في البلاد في نحو 5500 ملجأ منذ مساء أمس السبت. ووصلت سرعة الرياح خلال عبور الإعصار إلى ما بين 100 و120 كيلومترا في الساعة وغمرت المياه بعض المناطق الساحلية المنخفضة.

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وقالت السلطات إن سرعة الرياح انخفضت حاليا لما بين 70 و80 كيلومترا في الساعة.

ونقلت "رويترز" عن إنعام الرحمن، وزير الدولة لإدارة مواجهة الكوارث والإغاثة، القول إن هناك نحو 1200 سائح، أغلبهم سياح محليون، محاصرون على جزيرة سان مارتن في منطقة كوكس بازار وأضاف "مع انخفاض المؤشر لأربع درجات سيتم إنقاذهم جميعا" في إشارة لنظام تحذير من العواصف.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في الهند المجاورة إن ولايتي البنغال الغربية وأوديشا شهدتا هطول أمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من صباح أمس السبت ووردت تقارير بأن شدة الرياح اقتلعت مئات الأشجار من جذورها.