العيسوية متهمة بالعنف.. وسكانها: نتعرض للإهانة يوميًا

أقدمت الشرطة الإسرائيلية على عرقلة حياة سكان منطقة العيسوية بالقدس الشرقية على مدار نصف سنة، الأمر اللذي قلل من تحقيق أي إنجازات بالمنطقة، حيث كان بإمكانها منع التدهورات بالقرية بطرق مختلفة منها الاستماع إلى طلبات القيادة المحلية ومشاركة البلدية في حل الأزمة، حسبما أفادت صحيفة "هأرتس"الإسرائيلية.

التهميش والاتهام بالوحشية

وقد صورت الشرطة الإسرائيلية بلدة العيسوية التي تقع ضمن نطاق القدس كمكان يعم بالعنف والتمرد وسكانها يندفعون بإستخدام الوحشية والعنف، ونظرت إليه كمكان هامشي شرق القدس، ولكنه في الحقيقة مكان مختلف تماما.

ويوجد وسط الحي محلات لشراء القهوة والمثلجات الجيدة، وعلى طول شوارعه يوجد عدد من محلات مصففي الشعر العصرين، ويعمل أغلب سكانها غرب المدينة ويبحثون عن طرق للعيش بسلام في وضع مستحيل.

وكان سكان حي العيسوية قد تعرضوا للعنف وتكسير سيارتهم والتعدي عليهم من قبل الشرطة الإسرائيلية خلال هذا العام عدة مرات، وتسببت هذه الاعتداءات بإصابة أشخاص من سكان الحي.

حادثة قتل جديدة

ولقي الشاب محمد سمير عبيد من العيسوية مصرعه جراء تعرضه لإطلاق رصاص من قبل قوات

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الشرطة في الحي، وبحسب اقوال السكان فانّ "الشاب اصيب بعيار ناري من قبل افراد الشرطة".

وقال سكانها: "للأسف الشرطة قامت بتكسير زجاج السيارة وسببت اضرارا جسيمة، ولم ينتظروا حتى وصول صاحبها لفتحها، اذ اصبح لديهم تعامل خطير مع السكان ويسمحون لأنفسهم التطاول والتضييق وإهانة السكان".

والجدير بالذكر أنه، أمس مساء السبت، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن العشرات من أهالي بلدة العيسوية التابعة للقدس، أصيبوا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي لدى اقتحامه بلدتهم.

وأكدت مصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة مساء باستخدام القنابل الصوتية والغاز، مشيرة إلى أن

عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق وبالرصاص المطاطي ورضوض مختلفة.

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