عودة أكثر من 1.2 ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال 24 ساعة

أفاد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا بأن أكثر من 1.2 ألف لاجئ قد عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
قال المركز في نشرة له بهذا الشأن على الموقع الرسمي
من جهة أخرى تم خلال الــ 24 الساعة الأخيرة إعادة إعمار 5 منازل سكنية ومدرسة ومحطة واحدة لضخ المياه.
وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 3.1 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.
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