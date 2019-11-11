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تحالف مقتدى الصدر يصعد الأزمة ضد عادل عبدالمهدي

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 أعلنت كتلة تحالف سائرون النيابية في العراق المضي في إجراءات استجواب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، على خلفية سقوط مئات القتلى والجرحى في احتجاجات شعبية عارمة تشهدها البلاد منذ مطلع الشهر الماضي، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

 

 قال المتحدث باسم كتلة سائرون حمد الله الركابي في بيان، اليوم الإثنين: "الكتلة

النيابية لتحالف سائرون تعلن وبكل وضوح المضي بإجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية والنظام الداخلي لمجلس النواب".

 

 وأضاف بيان الكتلة، التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر: "مواقفنا مبنية على ما يتناسب مع مصالح الشعب، ومطالب

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المتظاهرين المشروعة، ولا يمكن أن نساوم أبدًا على الثوابت الوطنية والإنسانية".

 

 يشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

 

وأعلن في مفوضية حقوق الإنسانية العراقية، أمس الأحد، أن حصيلة الضحايا منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 319 قتيلًا، بينهم 13 من قوات الأمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.

 

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