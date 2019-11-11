محتجو كتالونيا يغلقون طريقاً رئيسياً بين إسبانيا وفرنسا

قال متحدث باسم شرطة إقليم كتالونيا الإسباني، إن محتجين أغلقوا نقطة حدودية على الطريق السريع إيه.بي-7 الذي يربط بين الإقليم وفرنسا اليوم الاثنين.

وقطع نحو 80 شخصاً الطريق السريع عند نقطة لا جونكيرا الحدودية بعضهم كان على الجانب الفرنسي والبعض الآخر على الجانب الإسباني.

وأعلنت جماعة (تسونامي الديموقراطية) السرية، التي نظمت احتجاجات حاشدة منها احتجاج في مطار برشلونة الشهر الماضي، مسؤوليتها عن قطع الطريق.

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