كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: اكتشاف نفط جديد يضيف 22 مليار برميل فقط إلى الاحتياطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير النفط الإيراني، اليوم الاثنين، إن حقل النفط الذي أعلن الرئيس حسن روحاني اكتشافه قبل يوم واحد يضيف فقط 22.2 مليار برميل إلى احتياطي البلاد من النفط الخام. حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال الوزير بيجان نمدار زانغانه للصحفيين في طهران إنه من بين الكمية الموجودة بالموقع، لا يمكن استخراج سوى عُشر - 2.2 مليار برميل --- بسبب القيود التكنولوجية.

وأعلن روحاني يوم الأحد عن اكتشاف حقل يحتوي على 53 مليار برميل من النفط في مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية، قائلًا إنها "هدية صغيرة من الحكومة للشعب الإيراني".

وأضاف وزير النفط أن الاكتشاف أضاف 22.2 مليار برميل إلى احتياطي النفط في البلاد.

وأشار إلى أن هناك بالفعل 31 مليار برميل من النفط (في المنطقة)، فإن الكمية المضافة في الموقع هي 22.2 مليار برميل.

وأكد أنه بسبب "المواد الكثيفة والحجرية" في المنطقة، فإن الكمية التي يمكن استخراجها هي فقط "2.2 مليار برميل، بالنظر إلى التكنولوجيا الحالية لدينا".

يمتد هذا الاكتشاف على مساحة 2400 كيلومتر مربع، وفقًا لخريطة أظهرها زانغانة للصحفيين.

وقد افتتحت طهران وموسكو يوم الأحد مرحلة جديدة من بناء مفاعل ثان في محطة الطاقة النووية الإيرانية الوحيدة في بوشهر.

أطلق علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ونائب رئيس الوكالة النووية الروسية روساتوم، ألكساندر لوكشين، المرحلة الجديدة في حفل تم فيه صب الخرسانة لصالح قاعدة المفاعل.

والمفاعل هو واحد من اثنين قيد الإنشاء رسميا منذ عام 2017 في موقع بوشهر على بعد حوالي 750 كم جنوب طهران.

وفرض الاتفاق النووي الموقّع لعام 2015 الذي وقّعت عليه إيران مع ست قوى كبرى، بما في ذلك روسيا، قيودًا على نوع المفاعل النووي الذي يمكن أن تطوره طهران وإنتاجها من الوقود النووي، ولكنها لم تطلب من إيران وقف استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة.

وقال صالحي في الحفل، في رؤية طويلة المدى حتى 2027-2028، عندما تنتهي هذه المشاريع، سيكون لدينا 3000 ميجاوات من الكهرباء المولدة من محطات نووية.

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وتسعى إيران للحد من اعتمادها على النفط والغاز من خلال تطوير منشآت الطاقة النووية.

وقامت روسيا ببناء المفاعل الحالي الذي تبلغ طاقته 1000 ميجاوات في بوشهر والذي تم افتتاحه في سبتمبر 2011، ومن المتوقع أن يبدأ بناء ثالث في المستقبل، وفقًا لمعهد الطاقة الذرية الإيراني.

وكجزء من اتفاقية عام 2015، تزود موسكو طهران بالوقود الذي تحتاجه لمفاعلاتها النووية المولدة للكهرباء.

وبهدف ضمان عدم استخدام البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل منذ فترة طويلة لأغراض عسكرية، ظل بقاء الصفقة مهددًا منذ انسحاب الولايات المتحدة من طرف واحد من الاتفاقية في مايو 2018، مما أعاد فرض عقوبات قاسية.

وردًا على العقوبات، التي تحرم إيران من الفوائد المتوقعة من الصفقة، بدأت طهران في التراجع عن التزاماتها اعتبارًا من مايو من هذا العام.

وفي يوم الأحد أيضًا، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، بصفتها "فخ"، تقارير تفيد بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عثرت على آثار لليورانيوم في موقع إيراني وصفته إسرائيل بأنه "مستودع ذري سري".

وبعد شهرين من إبلاغ رويترز لأول مرة أن العينات التي تم التقاطها في الموقع أظهرت آثارًا لليورانيوم، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء الدول الأعضاء في مؤتمر صحفي مغلق أنها عثرت على آثار لليورانيوم في موقع في إيران لم تذكره، لكن الدبلوماسيين في وقال الاجتماع كان من الواضح أن نفس المكان.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي "النظام الصهيوني وإسرائيل يحاولان إعادة فتح هذا الملف".

وقال موسوي، لقد أعلنا أن هذا فخ، مضيفًا، نأمل أن تحافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اليقظة.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء أن آثار العينات التي التقطت في فبراير كانت من اليورانيوم الذي تمت معالجته ولكن لم يتم تخصيبه، وأن التفسيرات التي قدمتها إيران حتى الآن لم تحتفظ بالمياه.

في عام 2018، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عارض بشدة الاتفاق النووي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة الموقع على الفور، قائلًا إنها تضم ​​15 كيلوجرامًا من المواد المشعة غير المحددة التي تمت إزالتها منذ ذلك الحين.

