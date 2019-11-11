كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولندا: تعليقات ماكرون بشأن الناتو "خطيرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي في مقابلة نشرت بصحيفة فاينانشال تايمز إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الناتو "خطيرة".

أخبر ماكرون الإيكونومست الأسبوع الماضي أن الناتو يعاني من "موت دماغي"، مشيرًا إلى قلة التنسيق وعدم القدرة على التنبؤ في عهد الرئيس دونالد ترامب. كما اعرب الزعيم الفرنسى عن شكوكه حول المبدأ الامنى للتحالف بقيادة الولايات المتحدة بان الهجوم على حليف واحد سيعامل على انه هجوم على الجميع.

وكان الناتو "أهم تحالف في العالم عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الحرية والسلام"، وقال موراويكي، إن سؤال ماكرون حول ما إذا كان يمكن الاعتماد على أعضائه للدفاع عن بعضهم البعض كان "خطيرًا"، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.

ونقلت عن موراويكي قوله "أعتقد أن شكوك الرئيس ماكرون حول (التزام الناتو بالدفاع المتبادل) يمكن أن تجعل الحلفاء الآخرين يتساءلون عما إذا كانت فرنسا هي التي لديها مخاوف بشأن التمسك بها. آمل ان نستمر في الاعتماد على وفاء فرنسا بالتزاماتها".

وقال "تنفق فرنسا أقل من 2 % (على الدفاع)... أعتقد أن الأمر يستحق السؤال لماذا لا تبدو بعض جوانب الناتو كما نتمنى. إن الأمر لا يتعلق بعدم التزام الولايات المتحدة بالتحالف، بل بسبب عدم وجود تبادلية من جانب بعض الحلفاء الأوروبيين.

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كان لفرنسا دور تقليدي في حلف الناتو، حيث لم تشارك في تخطيطها العسكري الاستراتيجي من 1966 إلى 2009 على الرغم من كونها عضوًا مؤسسًا. لا تزال تصريحات ماكرون - قبل شهر من قمة الناتو في الرابع من ديسمبر في لندن - غير متوقعة.