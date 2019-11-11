كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تواجه محادثات حكومية صعبة بعد تصويت غير حاسم يعزز اليمين المتطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجه رئيس الوزراء الأسباني بالإنابة، بيدرو سانشيز، احتمال المساومة الصعبة لتشكيل حكومة، اليوم الاثنين، بعد أن أدت مغامرته بإجراء الانتخابات الثانية في إسبانيا هذا العام إلى عدم وجود فائز واضح بل زيادة في أقصى اليمين.

لم يمنح الناخبون المستقطبون، أحزاب اليمين أو اليسار مقاعد كافية للحكم بأغلبية على الرغم من أن الاشتراكيين فازوا بمعظم المقاعد.

وكتبت صحيفة "إل باييس": "بدا تشكيل الحكومة معقدًا في أبريل، والآن أصبح كتابًا هيروغليفياً غامضًا".

لم يتغير توازن القوى بين الكتل الإيديولوجية التقليدية بشكل طفيف منذ الانتخابات الأخيرة في أبريل، لكن انهيار الأصوات داخل الأحزاب المحافظة تحول بشكل كبير.

فاز حزب سانشيز -العمال الاشتراكي- في إسبانيا بـ 120 من أصل 350 مقعداً برلمانياً - أي أقل بثلاثة مقاعد عن شهر أبريل.

انتعش حزب الشعب المحافظ، الذي تناوب في الحكومة مع الاشتراكيين لعدة عقود بعد خروج إسبانيا من ديكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو، في سبعينيات القرن الماضي، من نتيجة مخيبة للآمال في أبريل حيث حصل على 88 مقعدًا، وفاز بـ 22 مقعدًا.

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لكن "سيودادانوس" من يمين الوسط انخفض من 57 مقعدًا إلى 10 مقاعد فقط، وحل محله حزب فوكس اليميني المتطرف، ثالث أكبر مجموعة برلمانية في البلاد، وهو قادم جديد نسبي حصل على 52 مقعدًا.

الانضمام إلى موجة قومية في أجزاء أخرى من أوروبا، أصبح موقف "فوكس" المعادي للهجرة والمعارضة الشديدة لحملة انفصالية في كتالونيا أول حزب يميني متطرف مع أكثر من مقعد واحد منذ أن عادت إسبانيا إلى الديمقراطية.

خسر حزب بوديموس اليساري المتطرف، الذي حاول وفشل في التوصل إلى اتفاق ائتلاف مع "سانشيز" بعد الانتخابات الأخيرة، سبعة مقاعد ليحتل المركز الرابع بـ 35 مقعدًا.

قال زعيم "بوديموس"، بابلو إغليسياس توريون، إنه مستعد لبدء التفاوض مع "سانشيز"، اليوم الاثنين، وحث اليسار على الاتحاد هذه المرة.

نظرًا لأن العديد من الإسبان ما زالوا يتذكرون سنوات فرانكو، فقد كانت البلاد منذ فترة طويلة محصنة ضد القومية اليمينية. لكن سانتياجو أباسكال، زعيم حزب فوكس، قال، إنه سيعمل الآن على بناء ما أسماه "البديل الوطني" لإسبانيا.

كانت هذه الانتخابات الرابعة لإسبانيا منذ أربع سنوات. في العقد الماضي، عانت البلاد من التقشف والانهيار المالي، وتم طرد حكومة حزب الشعب بسبب فضيحة فساد.

ولكن هذه المرة، كانت حملة الاستقلال الكتالونية، التي تحولت إلى العنف بعد سجن الزعماء الانفصاليين في أكتوبر، في طليعة أذهان الناخبين.