كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المجلس الديمقراطي السوري: أمريكا شجعت الأكراد على التفاوض مع دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رئيسة المجلس الديمقراطي السوري (إلهام أحمد) أن القوات الكردية توصلت إلى اتفاق مع دمشق حول نشر قوات النظام على الحدود مع تركيا برعاية روسيا.

وقالت في حديثها لـ "الشرق الأوسط"، إن الاتفاق تم التوصل إليه بعد انسحاب الولايات المتحدة المفاجئ من سوريا.

وتابعت، أن قوات النظام والشرطة الروسية سيطرت بالكامل على الحدود، ولكنها حافظت على منطقة وقف إطلاق النار المتفق عليها بين أنقرة وموسكو بين رأس العين وتل أبيب.

وأضافت، تركيا تصفها بأنها" منطقة آمنة، لكننا نسميها" منطقة جحيم "لأن أنقرة تستخدمها لنقل أعضاء داعش".

ولدى سؤاله عن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه مع دمشق، قالت أحمد أن الأكراد يسعون للحصول على اعتراف رسمي بالمنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي ويأملون في إدراجها في الدستور السوري.

وأوضحت أن هذه منطقة كردية تتمتع بالحكم الذاتي وهي جزء من سوريا.

وقالت أحمد أن الأميركيين أبلغوا بالمحادثات مع النظام، وكشفوا أنهم شجعوا الأكراد على اللجوء إلى دمشق بالنظر إلى انسحابهم من المنطقة.

وعند سؤالها عن تفاصيل التسوية مع دمشق، قالت أن التدابير العملية للصفقة لم تنفذ بعد.

وقالت أيضًا، تتباهى القوات الديمقراطية السورية بحوالي 70.000 عضو، باستثناء الشرطة. بمجرد إضافة الشرطة، فإن عددهم سوف يصل إلى 100.000.

وتعليقًا على مستقبلهم في سوريا، شددت على أنه يجب "الحفاظ عليهم" تمشيا مع اتفاق مع دمشق من شأنه أن يندمجوا مع الجيش السوري، وهذا يعني أن الإدارة المستقلة تديرهم، ولكن وفقًا للإرشادات القانونية للدفاع السوري. وزارة.

وفيما يتعلق بالقوات الأمريكية، قالت أن قوات سوريا الديمقراطية تلقت تأكيدًا رسميًا من واشنطن بأنها ستبقى في شمال شرق سوريا بالقرب من الحدود مع العراق لحماية حقول النفط ومنعها من السقوط "بأيدي غير آمنة".

وأضافت أنه لم يتم تحديد موعد نهائي للانسحاب.

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وانتقل أحمد إلى قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، فقال أن الخطوة "التعسفية" أدهشت الأكراد.

وأوضحت، لقد كان له تأثير سلبي للغاية على الإنجازات التي تحققت خلال الحرب ضد داعش، كما أعاق الجهود المبذولة لإعادة اللاجئين إلى ديارهم.

وقالت أيضًا: لقد وعدنا الدبلوماسيون الأمريكيون والمسؤولون العسكريون بأنهم سيبقون في المنطقة حتى يتم التوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا.

ورفضت وصف الانسحاب بأنه "خيانة"، قائلة بدلًا من ذلك أن الأمريكيين "لم يفوا بتعهداتهم".

وأضافت أن الرأي العام الأمريكي كان ضد الانسحاب، وأن قرار بقاء القوات الأمريكية في حقول النفط هو علامة على أنهم تراجعوا عن تحركاتهم للانسحاب من سوريا.

وأكد أحمد أنه سيبقى لحماية حقول النفط ومكافحة الإرهاب.

وعند سؤالها عن رحلتها الأخيرة إلى الولايات المتحدة، قالت إنها طالبت بمعاقبة تركيا بسبب "التطهير العرقي والاغتيالات السياسية" التي استهدفت الأكراد. كما طالبت بإدراج الأكراد في العملية السياسية في جنيف.

في واشنطن، التقى أحمد بمسؤولي وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، فضلًا عن أعضاء الكونجرس.

وأضافت أنه تم تقديم مطالب مماثلة للقوى الأوروبية.

وقالت، نريد نشر قوات أجنبية على الحدود لضمان عدم تسلل أعضاء داعش إلى أوروبا.

وبالنسبة لسجناء داعش، ذكرت أنه يجب إجراء محاكمات خاصة لهم والمناقشات جارية مع فرنسا حول هذه القضية.