كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدفاع الإيطالية" تعلن إصابة 5 جنود في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، إصابة خمسة جنود إيطاليين، بعد انفجار عبوة ناسفة أمس الأحد، لدى مرور آليتهم في شمال العراق.

وأصدرت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم الإثنين، بيانًا قالت فيه إن "العبوة الناسفة المحلية الصنع انفجرت لدى مرور فريق من القوات الخاصة الإيطالية في العراق".

وقد ووقع الهجوم في بلدة المخمور جنوب الموصل، في محافظة نينوى.

وأضافت الوزارة أن ثلاثة من الجنود الخمسة أصيبوا إصابات بالغة، لكن حياتهم ليست في خطر، لافتة إلى بتر ساق أن أحدهم.

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وأوضح المصدر نفسه أن "الفريق كان يتولى تدريب قوات الأمن العراقية التي تتصدى لتنظيم داعش".

ونقل المصابون سريعاً بواسطة مروحيات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى أحد المستشفيات.

وقالت رئاسة الوزراء الإيطالية في بيان، إن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي "أبلغ بوضعهم الصحي، ويواصل متابعة الوضع".

أعلنت نيابة روما أنها فتحت تحقيقاً في "اعتداء إرهابي".