كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 11/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

نشرت وكالة رويترز خبرا أوردت فيه أن الولايات المتحدة دعت حكومة العراق إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، وإصلاح نظامها الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أسابيع من الاضطرابات التي قتلت فيها قوات الأمن نحو 300 محتج.

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