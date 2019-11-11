كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 11/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الولايات المتحدة تدعو العراق إلى إجراء انتخابات مبكرة
نشرت وكالة رويترز خبرا أوردت فيه أن الولايات المتحدة دعت حكومة العراق إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، وإصلاح نظامها الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أسابيع من الاضطرابات التي قتلت فيها قوات الأمن نحو 300 محتج.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || روحاني: سنحصل على انتصار سياسي من "النووي"
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستحصل على انتصار سياسي واستراتيجي كبير من الاتفاق النووي.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || حرائق كارثية بأستراليا
شهدت المنطقة الشرقية في أستراليا حرائق "كارثية، بينما أعلنت السلطات بولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، حالة الطوارئ، اليوم الإثنين.