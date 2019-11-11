بسبب فضيحة اختلاس.. محكمة ماليزية تلزم رئيس الوزراء السابق بالدفاع عن نفسه

قررت محكمة ماليزية، اليوم السبت، بإلزام نجيب رزاق رئيس الوزراء السابق، بالدفاع عن نفسه في محاكمة بسبب فضيحة اختلاس مليارات الدولارات من صندوق تنمية حكومي، حسبما أفادت وكالة أنباء برناما الحكومية الماليزية.

وذكر القاضي محمد نازلان، بأن النيابة العامة، قدمت الأدلة الكافية ضد رئيس الوزراء السابق في جميع التهم السبع الموجهة إليه، ما يمهد الطريق أمام المضي قدماً في المحاكمة.

ويمثل "نجيب"، منذ أبريل الماضي للمحاكمة في 7 تهم تتعلق بخرق جنائي للثقة، والفساد، وغسل أموال بـ42 مليون رينجت (10 ملايين دولار) من صندوق التنمية الحكومي "1 إم دي بي".

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وقال القاضي، إن "المتهم كان يتمتع بنفوذ هائل ومهيمن" على شركة "إس آر سي إنترناشونال"، الوحدة التابعة لصندوق التنمية "1 إم دي بي" والمعنية بعملية الاختلاس، مشيرا إلى أن النيابة العامة خلصت إلى وجوب أن يواجه رزاق كل التهم بحقه.

ويعد رئيس الوزراء السابق نجيب وزوجته روزما منصور، وبعض أقرب أفراد أسرته، ومساعديه من الشخصيات الرئيسية في الفضيحة.

ويواجه "رزاق"، أربع تهم فساد يصل عقاب كل منها إلى السجن 20 عاما، وثلاث تهم تبييض اموال يعاقب القانون عليها بالسجن 15 عاما.

وأمر القاضي، رئيس الوزراء السابق بالدفاع عن نفسه في جميع التهم السبع المنسوبة إليه، وفقاً لبرناما، فيما أبلغ نجيب المحكمة بأنه سيدافع عن نفسه.