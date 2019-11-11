بسبب سلوكه بعد طرده.. عقوبة لجنة التأديب تُهدد يحيى جبران

بات يحيى جبران، لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، مهددا بعقوبة قاسية من طرف اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية للعبة، بسبب سلوكه في اللقاء الذي جمع فريقه أمس الأحد، بضيفه نهضة بركان.

وتلقى جبران البطاقة الصفراء الثانية في مواجهة الأمس، قبل دقيقتين على نهاية الزمن الأصلي للمباراة، التي أدارها الحكم الداكي الرداد، الذي بصق اتجاهه متوسط ميدان الوداد، أثناء مغادرته أرضية الملعب بالورقة الحمراء.

ومن المرتقب أن تصدر لجنة التأديب عقوبتها في حق جبران، بالاعتماد على تقرير حكم المباراة، بالإضافة إلى عودتها لشريط اللقاء، للتأكد من تصرف اللاعب قبل تسليط العقوبة عليه.

يذكر أن وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، وضع جبران في اللائحة النهائية للأسود، لمواجهتي موريتانيا وبوروندي، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.

وألحق نهضة بركان، الهزيمة الأولى بالفريق الأحمر في بطولة هذا الموسم، إذ تغلب عليه بهدف دون رد، في مواجهة مؤجلة عن الأسبوع الخامس من البطولة الاحترافية.