أزيلال.. الرياح القوية تتسبب في انقلاب قارب للصيد وغرق ثلاثيني في سد بين الويدان

لقي شخص في الثلاثينات من عمره مصرعه، مساء أمس الأحد، بعد انقلاب قارب تقليدي للصيد في بحيرة ببين الويدان إقليم أزيلال.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن رحلة استجمام تحولت إلى فاجعة، بعد غرق قارب تقليدي امتطاه الهالك رفقة صديق له، حيث كانا يرغبان في استعماله من أجل صيد الأسماك في بين الويدان.

وأشار المصدر ذاته أن الرياح القوية تسببت في إنقلاب القارب، حيث تمكن مرافق الهالك من النجاة بأعجوبة بعد خروجه الى بر الأمان.

واستنفرت السلطات المحلية مختلف مصالحها، وعناصر الوقاية المدنية، التي حلت في عين المكان، لانتشال جثة الهالك.