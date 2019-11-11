جثة متحللة تستنفر عناصر الأمن في غابة الرميلاتب بطنجة

عثرت العناصر الأمنية، أمس الأحد، في طنجة، على جثة شخص في حالة متقدمة من التحلل، كانت معلقة في إحدى الأشجار على مستوى غابة الرميلات.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن الأمر يتعلق بحالة انتحار شخص، منذ مدة، حيث عثر عاى حبل ملفوف حول عنقه، كما تحللت بعض أجزاء جثته.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الراحل إلى مستودع الأموات في مستشفى دي طوفار، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي ومعرفة ظروف وملابسات الوفاة.