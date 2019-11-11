قبيلة “بني عروس” بالعرائش تحتفل بذكرى المولد النبوي.. “العمارة” عادات استثنائية وتقاليد عريقة-فيديو

تختلف طقوس وعادات الاحتفال بذكرى المولد النبوي، في المغرب، بين مناطقه المختلفة، ومن بينها منطقة بني عروس بإقليم العرائش.

ويحتفل سكان “بني عروس”، بذكرى ميلاد الرسول، عبر طقس يسمى “العمارة”، تختلف أشكال الاحتفال فيه من السير في موكب احتفالي، وتسوق الحلوى، ومشاهدة عروض من التراث الموسيقي للمنطقة.

تفاصيل أكثر في فيديو : يونس الميموني