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اندلعت نيران كثيفة، مساء أمس الأحد، في عدد من أشجار النخل، بواحة تغجيجت ضواحي إقليم كلميم.
وحسب مصادر محلية، فإن الحريق اندلع بشكل مفاجئ في عدد من أشجار النخل في الواحة، وانتقل بسرعة إلى عدد من الأشجار المجاورة بسبب عامل الرياح.
وأكد المصدر ذاته، أن الحريق تسبب في خسائر مادية جسيمة في الواحة، فيما تم إشعار السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية على الفور بالحادث.
وكثفت عناصر الوقاية المدنية الزمن جهودها، لإخماد الحريق، بينما فتحت السلطات المختصة، تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر كلميم.. حريق بواحة “تغجيجت” يتسبب في خسائر كبيرة واستنفار لإخماد الحريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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