كلميم.. ثلاثينية ترسل والديها للمستعجلات بضربة “شاقور”! – التفاصيل 

إهتز شارع المقاومة بحي المسيرة بإقليم كلميم، أمس الأحد، على وقع إعتداء فتاة على والديها بضرب بواسطة “شاقور”.

وحسب مصادر محلية، فإن شابة تعاني من إضطرابات نفسية، قامت بالاعتداء على أمها بواسطة آلة حادة من صنف “الشاقور”، على مستوى رأسها، مما خلف جروحا خطيرة .

وأضاف المصدر، ذاته أن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، بل تطور الى الإعتداء على الأب عندما حاول التدخل، لتتم محاصرته من طرف إبنته، التي قامت بضربه أيضا على مستوى الرأس، واستوجب ذلك نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الجهوي بكلميم في حالة خطيرة.

وتم إعتقال الفتاة بعين المكان، من طرف المصالح الأمنية، ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.