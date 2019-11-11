“المتعاقدون” يضربون من جديد ويطالبون بالحق في الانتقال إسوة بـ”المرسمين”

قرر الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية، العودة من جديدة للإضراب، معلنين توقفهم عن العمل ليومين متتاليين مطلع شهر دجنبر المقبل.

وقالت تنسيقية “المتعاقدين” في بلاغ لها أصدرته نهاية الأسبوع الماضي، إنها تعتزم خوض إضراب يومي 3 و4 من شهر دجنبر المقبل، إلى جانب خوضهم لاحتجاجات مختلفة، قالوا إنهم سيعلنون عنها.

وفي ذات السياق، طالب “المتعاقدون”، بتمكينهم من الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية، والحق في في الانتقال من سلك لآخر، ووتغيير الإطار، إسوة بزملائهم الأساتذة المرسمين، إعمالا لمبدأ المساواة.

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كانت قبل أسبوع قد استدعت النقابات و”المتعاقدين” للعودة لطاولة الحوار، حيث قدمت الوزارة مقترحاتها.