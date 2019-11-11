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ناشطة جنوبية تروي موقف إنساني كبير للهلال الأحمر الإماراتي بعدن .. شاهد

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 11 نوفمبر 2019

قالت ناشطة جنوبية تطلق على نفسها أسم "ميمي باجنوبية" أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي آسر قلوب الناس في عدن، بأعماله الإنسانية .

 

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وروت ميمي باجنوبية موقف إنساني كبير لهيئة الهلال الأحمر مع أسرة عدنية عفيفة جار عليها الزمن وأضطرها للعوز والحاجة .. مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي قدم المساعدات لهذه الأسرة العدنية دون أن يتم إحراج هذه العائلة .

 

وقالت ميمي باجنوبية أن أبناء عدن معروفون بالعزة والعفة والكرامة .. متوجهة بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها الإنسانية في عدن .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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