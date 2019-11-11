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شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة جنوبية تروي موقف إنساني كبير للهلال الأحمر الإماراتي بعدن .. شاهد والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
قالت ناشطة جنوبية تطلق على نفسها أسم "ميمي باجنوبية" أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي آسر قلوب الناس في عدن، بأعماله الإنسانية .
وروت ميمي باجنوبية موقف إنساني كبير لهيئة الهلال الأحمر مع أسرة عدنية عفيفة جار عليها الزمن وأضطرها للعوز والحاجة .. مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي قدم المساعدات لهذه الأسرة العدنية دون أن يتم إحراج هذه العائلة .
وقالت ميمي باجنوبية أن أبناء عدن معروفون بالعزة والعفة والكرامة .. متوجهة بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها الإنسانية في عدن .
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