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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل جديدة شرق القدس والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
قال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي المنطار يونس، جعفر، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي هدمت اليوم الإثنين 4 منازل فلسطينية في تجمعات بدوية شرقي القدس المحتلة .
وأضاف إن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح الباكر بهدم غرفتين سكنيتين في منطقتي ”شعب موسى“ و“أم الريان“ من المنطار التابعة لأراضي بلدة السواحرة، بحجة عدم الترخيص.
فيما قال داود جهالين، الناطق باسم تجمع بدوي ”أبو النوار“ شرقي القدس، إن قوات إسرائيلية اقتحمت عددًا من التجمعات السكانية البدوية شرقي بلدة العيزرية، وشرعت بعملية تفكيك 4 منازل مشيدة من الصفيح، ومصادرتها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار إلى أن السكان لم يتسلموا أي إخطار سابق بنية سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدم المساكن.
ومنذ عام 1948، يسكن فلسطينيون في بادية القدس، بعد أن هجّرتهم السلطات الإسرائيلية ”قسرًا“ من صحراء النقب، جنوب فلسطين.
وتقع التجمعات الثلاثة وسط تجمع مستوطنات ”معاليه أدوميم“.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى ترحيل التجمعات البدوية شرق القدس، من أجل إقامة مشروع استيطاني يطلق عليه إسرائيليا (E1).
وبحسب مراقبين فلسطينيين، يهدف المشروع إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة عن وسطها.
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