شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. إجتماع يناقش أداء المرافق الصحية بالمحافظة والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019 عدن ناقش إجتماع لجنة تقييم عمل المرافق الصحية بعدن في اجتماعها،اليوم، برئاسة مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور جمال خدابخش، عدداً من الموضوعات الخاصة بتقييم اداء المرافق الصحية المختلفة بالمحافظة.

Advertisements وناقشت اللجنة توزيع الكادر وفقا للتخصص والاحتياج الفعلي وتحديد كشوفات المتقاعدين والمنتدبين والمنقطعين عن العمل والمتوفيين واتخاذ الاجراءات الكفيله بضبط العمل. وشدد الاجتماع علی اهمية تعزيز الانضباط الوظيفي واعادة صياغة صرف بدلات المواصلات والانتقال وربطها بالتكاليف المناطة بكل موظف،وتعزيز الايرادات المساعدة وتحسينها وصرفها في الاوعية المقننه لها. كما تناول الاجتماع عدد من الموضوعات الاخری واتخذ ازائها الاجراءات اللازمة.

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