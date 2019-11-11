شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. قوات الجيش اليمني تصد هجوما للمليشيا في المخدرة بصرواح والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019 صدت قوات الجيش الوطني هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة مأرب شرقي اليمن اليوم الإثنين، تشرين الثاني 11، 2019.

وقالت مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي هاجمت مواقع لقوات الشرعية في جبهة المخدرة التابعة لمديرية صرواح غربي المحافظة. Advertisements وأضافت المصادر أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم واستمرت لساعات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات. وتشهد جبهة صرواح، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.

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