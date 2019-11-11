شركة علي بابا تحقق خلال ساعات ما يفوق ثلاث مرات الدخل القومي اليمني

الإثنين 11 نوفمبر 2019

حققت شركة علي بابا الصينية في أول 9 ساعات من مهرجان يوم العزاب، 23 مليار دولار، وهو ما يعادل الدخل القومي اليمني ثلاث مرات .



ووقالت شركة علي بابا، وهي شركة تجزئة صينية عملاقة، الاثنين، إن مبيعات مهرجانها السنوي للتسوق، المعروف باسم "يوم العزاب"، خلال الساعات التسع الأولى قفزت 25 في المئة، وبلغت 23 مليار دولار أميركي.

غير أن المحللين يعتقدون أن نمو مبيعات إجمالي المناسبة، التي تستمر 24 ساعة، ستكون أقل من نظيرتها في العام السابق، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه النمو الاقتصادي في الصين صوب مستوى تاريخي منخفض.

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وبجانب كونه مقياسا لمعنويات المستهلكين الصينيين، أصبح الحدث أيضا هذا العام مناسبة ترويجية لمجموعة علي بابا القابضة، إذ تعتزم الشركة بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الأسهم في هونغ كونغ، وفق ما ذكرت رويترز.

وكان صافي مبيعات علي بابا عبر الإنترنت في يوم العزاب من العام الماضي بلغ 30 مليار دولار، على شتى منصاتها.

وتخطت بذلك إجمالي "اثنين الإنترنت" الأميركي البالغ 7.9 مليار دولار، كما كان أعلى بنسبة 27 في المئة عن العام 2018، لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة الذي يرجع إلى 10 أعوام مضت.

وقال خبراء إقتصاديون، أن ما حققته الشركة المعتمدة على شبكة الإنترنت في مبيعاتها يفوق الدخل القومي اليمني ثلاث مرات، حيث يقدر الدخل القومي اليمني السنوي بسبعة مليار دولار .