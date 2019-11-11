شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة جنود في إستهداف كمين أمني شمال العاصمة المصرية والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019 أستشهد ثلاثة من افراد الشرطة المصرية، في استهداف مجهولين كميناً أمنياً تابعاً لوزارة الداخلية بقرية كفر الحصافة التابعة لمركز شرطة طوخ بالقليوبية، شمال القاهرة.

وكشف شهود عيان أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على كمين أمني بكفر الحصافة قرب مدينة طوخ وفروا هاربين. Advertisements وأضاف الشهود أن المعلومات تشير إلى سقوط 3 شرطيين عرف منهم الخفيران إبراهيم حسين إبراهيم النجار وعصام صبحي حسين وشهرته عصام أبو حسيني وإصابة آخرين. وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت تشديدات أمنية حوله، فيما تقوم القوات حالياً بتمشيط المنطقة وتعقب الجناة في المناطق الزراعية والقرى المجاورة. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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