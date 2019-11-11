مليشيا الحوثي تفرج عن الصحافي الشوافي بعد 3 أشهر من اختطافه

الإثنين 11 نوفمبر 2019

الحوثيين

أفرجت جماعة الحوثي، عن الصحفي إيهاب الشوافي بعد ثلاثة أشهر من اختطافه واخفائه من منطقة الحوبان شرقي محافظة تعز.



وذكر رئيس المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين يوسف حازب، أن جماعة الحوثي أفرجت اليوم عن الصحفي ايهاب الشوافي بعد ثلاثة اشهر من الاختطاف.

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ودعا حازب جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين لديها بدون قيد او شرط، كما حملها المسئولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

وتواصل جماعة الحوثي اختطاف أكثر من خمسة عشر صحفياً منذ سنوات بينهم عشرة صحفيين للعام الخامس على التوالي.