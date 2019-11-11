في خبر وصف بالمضحك..إيران تبدي استعدادها لمساعدة دول الخليج في الطاقة النووية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 11:33 صباحًا, 11 نوفمبر 2019 م المناطق_الرياض قالت قناة “روسيا اليوم” الروسية إن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “علي أكبر صالحي” أعلن استعداد بلادة لمساعدة دول الخليج العربية في مجال الطاقة النووية.

وزعم صالحي: “حدد قائد الثورة الإيرانية سمتين رئيسيتين تضمنان الطاقة النووية للأجيال القادمة، إلى جانب تأكيده على أن الصناعة النووية صناعة تصنع الاقتدار للبلاد”.

وأضاف أن “الدول التي انضمت إلى معاهدة باريس مصممة على منع انبعاث الغازات الملوثة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ تعتبر المحطات النووية إحدى الطرق للتغلب على هذه المشاكل”.

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