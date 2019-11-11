محافظ ذي قار: جهات مجهولة وغير معروفة استهدفت المتظاهرين امس

وقال الدخيلي، في حديث لقناة السومرية ، إن "امس الاحد كان يوما صعبا جدا على ابناء المحافظة"، موضحا ان "التظاهرات بدأت في مكان محدد بحماية القوات الامنية التي تلقت توجيهات من خلال كتب رسمية والاتصالات المباشرة بعدم استخدام العنف بكل انواعه".واضاف أن "هناك احتكاكا حدث في الصباح بين قوى الامن ومجموعة من المتظاهرين قرب مديرية التربية"، مشيرا الى أن "هناك من اثار معلومة غير دقيقة تفيد بأن القوى الامنية سوف تقتحم المكان، إلا أننا طمئنا المتظاهرين بأن المعلومة التي كانت تصلهم قد تكون مضللة".

وتابع قائلاً، "بالتالي تحرك المتظاهرون باتجاه ساحة الحبوبي، وبدأوا بضرب القوات الامنية بالحجارة"، موضحا ان "تلك الاحتكاكات استمرت حتى الثامنة والنصف مساء، وكانت هناك رؤية واضحة بتنفيذ التعليمات القاضية بمنع استخدام الاسلحة".



وأوضح الدخيلي، "فوجئنا بالليل بسقوط عدد من ابناءنا شهداء، وهذا الشي ملفت للنظر"، لافتا الى أن "هناك رمي واطلاق نار من جهات متعددة مجهولة لانعرفها إن كانت قيادة الشرطة او غيرها، وحسب معلوماتنا فأنهم يدعّون عدم استخدام الاسلحة".

واشار محافظ ذي قار، الى أن "اللجان التحقيقية والتدقيقية تجري عملها لمعرفة من استخدم الاسلحة"، منوها الى أن "تحرك المتظاهرين باتجاه قيادة الشرطة ومقار امنية بعيدة عن مكان التظاهر احدثت المشكلة".

وحذر الدخيلي من أن "هناك من يعمل لجر التظاهرة، وادخال مشاكل والدخول بين القوات الامنية والمتظاهرين وحرف التظاهرة عن مسارها وحقوقها الشرعية"، داعيا "كل الاطراف بينهم المتظاهرين والقوات الامنية الى الهدوء والتزام السلمية والمكان المخصص للتظاهرة وعدم السماح للمندسين".

وبين الدخيلي، أن "المحافظة الزمت وجهاء وشيوخ العشائر بالحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم خروجها الى مكان غير مخصص لغرض حماية ابناء المحافظة".

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاثنين، عن استشهاد اربعة متظاهرين واصابة 130 آخرين بينهم عناصر من القوات الامنية في محافظة ذي قار امس، فيما اشارت الى اعتقال ٣٤ متظاهرا "بصورة تعسفية".