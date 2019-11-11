ثلاثة غيابات تضرب صفوف المنتخب الإيراني قبل مواجهة أسود الرافدين

ومن المقرر أن يصل وفد المنتخب الإيراني إلى العاصمة الأردنية عمان، يوم غد الثلاثاء، استعداداً لمواجهة اسود الرافدين يوم الخميس المقبل.

وسيفتقد البلجيكي مارك فليموتس، مدرب منتخب إيراني، لخدمات ثلاثة لاعبين هم كل من احسان حاج صافي للإصابة وسامان قدوس بسبب الحرمان وعلي رضا جهانبخش بسبب عدم الجاهزية.

