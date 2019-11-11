ثلاثة غيابات تضرب صفوف المنتخب الإيراني قبل مواجهة أسود الرافدين

2019-11-11 | 11:22
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يعاني المنتخب الإيراني لكرة القدم، من غياب ثلاثة لاعبين قبل مواجهة المنتخب الوطني العراقي في الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وسيفتقد البلجيكي مارك فليموتس، مدرب منتخب إيراني، لخدمات ثلاثة لاعبين هم كل من احسان حاج صافي للإصابة وسامان قدوس بسبب الحرمان وعلي رضا جهانبخش بسبب عدم الجاهزية.
وستقام المباراة على أديم المدينة الرياضية في عمان في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد يوم الخميس المقبل.
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