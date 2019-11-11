مصدر برئاسة الجمهورية: الاخيرة استكملت مشروع قانون الانتخابات الجديد

كشف مصدر في رئاسة الجمهورية، الاثنين، ان الرئاسة استكملت مشروع قانون الانتخابات الجديد، فيما اشار الى ان مشروع القانون سيقلص عدد النواب لنحو 30%.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئاسة الجمهورية وبمعاونة فريق من الخبراء العراقيين وممثلين عن الأمم المتحدة استكملت مشروع قانون الانتخابات الجديد"، مبينا انه "القانون يتم بموجبه اعادة تشكيل مفوضية الانتخابات من السلك القضائي وخبراء بعيدا عن المحاصصة الحزبية".
واضاف ان "القانون سيقلص عدد مجلس النواب لنحو ٣٠٪، وتقليل عمر الترشح إلى ٢٥ سنة، واعتماد الصوت الأعلى في الدوائر الانتخابية"، مشيرا الى ان "رئاسة الوزراء أيضا لها مشروع قانون انتخابات".
وتابع انه "تم تقديم المشروع المهيء من الرئاسة إلى الحكومة لما يترتب عليه من التزامات مالية"، موضحا ان "هناك مشاورات لتوحيد الرؤية حول القانون تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب".
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