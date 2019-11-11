بالصور.. تجدد اندلاع النيران بالطوابق العليا من بناية التأمين الوطنية وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأندلاع النيران في الطوابق العليا من بناية شركة التأمين الوطنية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم في الطوابق العليا من بناية شركة التأمين الوطنية قرب ساحة الخلاني وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تواصل اخماد الحريق"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتعرضت بناية شركة التأمين الوطنية العراقية ليلة امس الاحد، الى اندلاع حريق في طوابقها العليا ادت الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.

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